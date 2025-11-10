Агент Нгамале: «Муми стал жертвой той, кто использовала его для финансового благополучия, узнаваемости и повышения количества подписчиков. Передаю привет ее следующему спонсору»

Агент Нгамале: Муми стал жертвой использовавшей его девушки.

Агент Бояз Горен, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Муми Нгамале , отреагировал на скандал вокруг футболиста.

Ранее бывшая девушка Нгамале, блогер Никки Сии, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней .

«В этом сезоне, судя по результатам, «Динамо» сильно не хватает Муми. Все видели, какое влияние на результат он способен оказывать, когда получает доверие тренера.

Муми решился приехать в Россию в то время, когда большинство игроков такое даже боялись рассматривать. Для «Динамо» это была отличная сделка. Он очень быстро адаптировался к Москве. Он понимает и говорит по-русски. Он привозит в Россию своих родителей и друзей. Он рассказывает за границей о России только хорошие вещи. Он уважает русских людей.

Не хочу комментировать личную жизнь, но он, несомненно, стал жертвой той, кто использовала его для своего финансового благополучия, создания узнаваемости и повышения количества подписчиков в социальных сетях. Та, кто еще несколько месяцев назад была известна лишь узкому кругу в своем микрорайоне, теперь появилась в СМИ. Хочу передать привет ее следующему спонсору!

Это печальная реальность нашего времени. Ее скандальное реалити-шоу поставило Нгамале в юридически и морально непростое положение, и любой, кто принимает в этом участие, должен понимать, насколько это некрасиво.

Тут важно обойтись без лицемерия, ведь мы понимаем, что у всех от простых до самых успешных людей, дома за закрытыми дверями часто происходят сложные ситуации, но они не выходят в медиапространство в режиме онлайн. Потому что такое не подразумевается нормальными человеческими отношениями.

У Нгамале действующий контракт с «Динамо» до конца сезона, и он профессионально выполняет свои обязанности. На данный момент игрок находится в расположении сборной Камеруна . Уверен, его сила духа, талант, профессионализм и страсть к футболу, несомненно, помогут Муми продолжить карьеру на высоком уровне», – заявил агент игрока.