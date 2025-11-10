  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Нгамале: «Муми стал жертвой той, кто использовала его для финансового благополучия, узнаваемости и повышения количества подписчиков. Передаю привет ее следующему спонсору»
43

Агент Нгамале: «Муми стал жертвой той, кто использовала его для финансового благополучия, узнаваемости и повышения количества подписчиков. Передаю привет ее следующему спонсору»

Агент Нгамале: Муми стал жертвой использовавшей его девушки.

Агент Бояз Горен, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Муми Нгамале, отреагировал на скандал вокруг футболиста.

Ранее бывшая девушка Нгамале, блогер Никки Сии, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней.

«В этом сезоне, судя по результатам, «Динамо» сильно не хватает Муми. Все видели, какое влияние на результат он способен оказывать, когда получает доверие тренера.

Муми решился приехать в Россию в то время, когда большинство игроков такое даже боялись рассматривать. Для «Динамо» это была отличная сделка. Он очень быстро адаптировался к Москве. Он понимает и говорит по-русски. Он привозит в Россию своих родителей и друзей. Он рассказывает за границей о России только хорошие вещи. Он уважает русских людей.

Не хочу комментировать личную жизнь, но он, несомненно, стал жертвой той, кто использовала его для своего финансового благополучия, создания узнаваемости и повышения количества подписчиков в социальных сетях. Та, кто еще несколько месяцев назад была известна лишь узкому кругу в своем микрорайоне, теперь появилась в СМИ. Хочу передать привет ее следующему спонсору!

Это печальная реальность нашего времени. Ее скандальное реалити-шоу поставило Нгамале в юридически и морально непростое положение, и любой, кто принимает в этом участие, должен понимать, насколько это некрасиво.

Тут важно обойтись без лицемерия, ведь мы понимаем, что у всех от простых до самых успешных людей, дома за закрытыми дверями часто происходят сложные ситуации, но они не выходят в медиапространство в режиме онлайн. Потому что такое не подразумевается нормальными человеческими отношениями.

У Нгамале действующий контракт с «Динамо» до конца сезона, и он профессионально выполняет свои обязанности. На данный момент игрок находится в расположении сборной Камеруна. Уверен, его сила духа, талант, профессионализм и страсть к футболу, несомненно, помогут Муми продолжить карьеру на высоком уровне», – заявил агент игрока.

Что «Динамо» делать с Карпиным?17244 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoМуми Нгамале
девушки и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
светская хроника
агенты
logoсборная Камеруна по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Нгамале о заявлениях блогера Никки Сии: «Чистые сплетни, явная попытка навредить Муми. Она нарушила несколько законов, считаю»
сегодня, 09:55
Блогер Никки Сии об измене Нгамале: «Я забрала его паспорт, он схватил меня за волосы, выдрал клок. Муми взбесился: «Собирай вещи». В полицию обращаться не буду – нет ресурса»
вчера, 20:36
Седокова о скандале с Нгамале: «Его женатый сокомандник отправлял мне лайки и намеки, другой писал сальные сообщения мне и дочке. Не ведитесь на блестящую упаковку, девочки»
вчера, 18:28
Вингер «Динамо» Нгамале изменил своей девушке и выселил ее из квартиры: «Он говорил «без доверия нет любви», а оказался не тем, кому можно доверять»
вчера, 09:15
Главные новости
Карпин о «Динамо»: «Думаю не про топ-3, топ-2 и даже не про топ-8, а про следующую игру – нам ее надо выиграть»
3 минуты назад
Василий «Пельмень» Камоцкий о «Спартаке»: «Готов войти в штаб Станковича и мотивировать ребят по методу Гаттузо. Деян переживает за команду, молодец»
12 минут назад
Де Лаурентис опроверг отставку Конте: «Сказки. Антонио – настоящий мужчина, жертвующий каждой секундой жизни ради профессии. У нас особая связь, горжусь, что он рядом со мной и «Наполи»
25 минут назад
Дмитрий Шнякин: «Почему завелся Станкович? Мы спрашиваем о том, что не понравилось в судействе, в каждом флеш-интервью. Что не так с этим вопросом?»
48 минут назадВидео
Тимур Гурцкая: «Макарова подставили в «Динамо». Доктор разрешил играть, а тренер по физподготовке сказал – нет. Денис получил штраф на месячную зарплату за неучастие в тренировке»
сегодня, 19:34
Соберите состав сборной, который понравится Карпину
сегодня, 19:30Тесты и игры
Клубы МЛС не видят смысла в подписании Неймара. «Чикаго Файр» назвал отказ от игрока «благословением» (ESPN Brasil)
сегодня, 19:20
Быстров о матче «Зенита» с «Крыльями»: «Семак капитулировал, выпустив Соболева – дай Ерохину, Лусиано 30 минут. «Судьи плохо судили, поле неровное…» Это не отмазка для такого клуба»
сегодня, 18:59Видео
«Ман Сити» о 1000 матчей Пепа: «71,6% побед. У Фергюсона – 58,1%, у Моуринью – 61,6%, у Анчелотти – 59,8%, у Конте – 58,2%, у Энрике – 61,3%. Цифры отражают класс нашего тренера»
сегодня, 18:49
Родриго еще больше недоволен ролью в «Реале» и может уйти в январе. Вингер предпочел бы играть в АПЛ (ESPN Brasil)
сегодня, 18:29
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Челябинск» победил «Уфу», «Факел» обыграл «Спартак» из Костромы
сегодня, 18:35
Манчини согласился возглавить «Аль-Садд» Клаудиньо
сегодня, 17:59
Карпин о травмах в сборной: «Сильянова и Баринова не будет с Чили и Перу. Решили дать паузу, не рисковать»
сегодня, 17:49
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»
сегодня, 16:55
Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
сегодня, 14:41
Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
сегодня, 14:18
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
сегодня, 14:03
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
сегодня, 13:57
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
сегодня, 13:41
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
сегодня, 13:39