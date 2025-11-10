Агент Нгамале: «Муми стал жертвой той, кто использовала его для финансового благополучия, узнаваемости и повышения количества подписчиков. Передаю привет ее следующему спонсору»
Агент Бояз Горен, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Муми Нгамале, отреагировал на скандал вокруг футболиста.
Ранее бывшая девушка Нгамале, блогер Никки Сии, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней.
«В этом сезоне, судя по результатам, «Динамо» сильно не хватает Муми. Все видели, какое влияние на результат он способен оказывать, когда получает доверие тренера.
Муми решился приехать в Россию в то время, когда большинство игроков такое даже боялись рассматривать. Для «Динамо» это была отличная сделка. Он очень быстро адаптировался к Москве. Он понимает и говорит по-русски. Он привозит в Россию своих родителей и друзей. Он рассказывает за границей о России только хорошие вещи. Он уважает русских людей.
Не хочу комментировать личную жизнь, но он, несомненно, стал жертвой той, кто использовала его для своего финансового благополучия, создания узнаваемости и повышения количества подписчиков в социальных сетях. Та, кто еще несколько месяцев назад была известна лишь узкому кругу в своем микрорайоне, теперь появилась в СМИ. Хочу передать привет ее следующему спонсору!
Это печальная реальность нашего времени. Ее скандальное реалити-шоу поставило Нгамале в юридически и морально непростое положение, и любой, кто принимает в этом участие, должен понимать, насколько это некрасиво.
Тут важно обойтись без лицемерия, ведь мы понимаем, что у всех от простых до самых успешных людей, дома за закрытыми дверями часто происходят сложные ситуации, но они не выходят в медиапространство в режиме онлайн. Потому что такое не подразумевается нормальными человеческими отношениями.
У Нгамале действующий контракт с «Динамо» до конца сезона, и он профессионально выполняет свои обязанности. На данный момент игрок находится в расположении сборной Камеруна. Уверен, его сила духа, талант, профессионализм и страсть к футболу, несомненно, помогут Муми продолжить карьеру на высоком уровне», – заявил агент игрока.