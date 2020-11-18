Хвича Кварацхелия: «В России надолго оставаться не собираюсь. Предложение есть, переговоры ведутся»

Полузащитник рассказал о своем возможном уходе из казанского клуба.

«Не могу сказать, что сменю команду [зимой], но знаю, что предложение есть, переговоры ведутся. Но сейчас я не могу дать точный ответ.

Конечно, я хочу играть в Европе. Мой приоритет – играть в отличный футбол, и, естественно, я не собираюсь оставаться в России надолго.

В Европе много хороших лиг и команд», – сказал Кварацхелия.

19-летний Хвича был признан футболистом 2020 года в Грузии.

В 16 матчах нынешнего сезона РПЛ Кварацхелия забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Его статистика – здесь.

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