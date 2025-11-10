«Ман Сити» про Пепа: «40 трофеев за 16 лет. У Анчелотти – 31, у Моуринью – 26, у Венгера – 21, у Клоппа – 13, они далеко. Только у Фергюсона больше – 49 за 39 лет. Гвардиола – один из величайших в истории»

«Сити» сравнил Гвардиолу с Анчелотти, Моуринью, Клоппом, Венгером, Фергюсоном.

«Манчестер Сити » сравнил достижения Пепа Гвардиолы с другими известными тренерами последних десятилетий.

Каталонец провел 1000-й матч в тренерской карьере – против «Ливерпуля » (3:0) в 11-м туре АПЛ .

«Легендарная тренерская карьера Пепа Гвардиолы насчитывает уже 1000 матчей. С момента работы в «Барселоне Б» в 2007 году Гвардиола прошел путь, который не только позволил ему выиграть все, что только можно было в клубном футболе, но и оказал значительное влияние на игру в целом.

Его непреклонное стремление к красивому, атакующему футболу сочетается с жаждой успеха в каждом матче. Оставив неизгладимый след в «Барселоне», «Баварии», а теперь и в «Сити», Гвардиола закрепил за собой статус лучшего тренера мира в последние годы и одного из величайших тренеров в истории.

40. Именно столько трофеев завоевал Гвардиола. Все началось с победы в дивизионе Терсера с «Барселоной Б» в самом первом сезоне – трофея, который Гвардиола называет своим «самым важным». С тех пор он выиграл 12 чемпионских титулов за 16 полных сезонов, включая три из четырех в Ла Лиге, все три в Бундеслиге и шесть из девяти в Премьер-лиге.

Что касается высшего английского дивизиона, то больше, чем Гвардиола, за всю историю чемпионата, выигрывал только сэр Алекс Фергюсон. Пеп трижды становился победителем Лиги чемпионов: дважды с «Барселоной» и один раз с «Сити».



За 16 сезонов на высшем уровне он завоевал 10 национальных кубков, включая шесть в Англии. Он выиграл клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок УЕФА со всеми тремя клубами, которыми руководил, а также ежегодные трофеи в Испании, Германии и Англии.



Если сравнивать список трофеев Пепа с достижениями многих других выдающихся тренеров, Гвардиола часто оказывается в более выгодном свете.

Карло Анчелотти за свою выдающуюся карьеру завоевал 31 трофей. Жозе Моуринью (26), Арсен Венгер (21) и Юрген Клопп (13) – вот лишь некоторые из известных имен, которым далеко до повторения достижений Пепа. По правде говоря, превзойти нашего тренера может только Алекс Фергюсон, завоевавший 49 трофеев за 39 лет тренерской карьеры.

Если обратиться к некоторым величайшим именам британского футбола, то место Пепа в истории станет еще заметнее. Джок Стейн (26 трофеев), Боб Пейсли (20), Брайан Клаф (16), Мэтт Басби (13), Герберт Чепмен (11) и Билл Шенкли (10) – настоящие легенды этого вида спорта, но им не сравниться с Гвардиолой по количеству медалей», – говорится в материале «горожан».

