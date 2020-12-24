НБА. «Филадельфия» обыграла «Торонто», «Милуоки» в гостях разгромил «Майами» и другие матчи

Во вторник, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.
«Филадельфия» обыграла «Торонто» (100:93). «Милуоки» в гостях разгромил «Майами» (144:97).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
- Вашингтон
- Бил (29 + 5 потерь), Уэстбрук (21 + 15 подборов + 11 передач + 6 потерь), Брайант (13), Авдия (9), Бонга (0) – старт; Бертанс (20), Р. Лопес (6), Смит (4), Гилл (3), Нето (2), Мэтьюз (0), Браун (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (29 + 16 подборов + 5 потерь), Харрис (26 + 11 подборов), Сет Карри (17), Симмонс (11 + 13 подборов + 7 передач), Грин (7) – старт; Милтон (7), Скотт (3), Ховард (0), Тайбулл (0), Макси (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Оладипо (24 + 6 передач), Брогдон (19 + 7 передач), Уоррен (17), Тернер (16), Сабонис (14 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Дж. Холидэй (12), А. Холидэй (5), Макдермотт (2), Макконнелл (2).
- Бостон
- Тейтум (27 + 11 подборов), Браун (20), Смарт (17), Томпсон (14 + 10 подборов), Тайс (4) – старт; Притчард (10), Р. Уильямс (8), Грин (7), Тиг (6), Г. Уильямс (3).
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Грант (27 + 7 подборов), Джош Джексон (17), Гриффин (8), Пламли (2 + 10 подборов), Хэйс (0) – старт; Роуз (15 + 7 передач), Бей (11), Думбуя (9), Стюарт (6 + 7 подборов), Михайлюк (6), Райт (5).
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Секстон (20), Драммонд (18 + 17 подборов + 6 блок-шотов), Гарлэнд (17 + 6 передач), Нэнс (9), Осман (6) – старт; Макги (11 + 9 подборов), Дотсон (5), Экзам (0), Уэйд (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
- Майами
- Хирро (23 + 7 передач), Адебайо (12 + 5 потерь), Робинсон (4), Харклесс (0), Ленард (0) – старт; Нанн (15 + 6 передач), Брэдли (14), Ачиува (10), Струс (7), Олиник (5), Окпала (3), Драгич (2), Силва (2).
- Милуоки
- Миддлтон (25 + 5 потерь), Холидэй (24 + 7 передач), Дивинченцо (17), Б. Лопес (14), Я. Адетокумбо (9 + 6 передач) – старт; Форбс (12), Портис (11 + 9 подборов), Огастин (10), Нвора (8), Т. Адетокумбо (5), Уилсон (3), Коннотон (3), Меррилл (3).
- Дата проведения
- 30 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (23 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Роби (19 + 7 подборов), Дорт (15), Джексон (8), Бэйзли (6) – старт; Мускала (14), Диалло (13 + 8 подборов), Маледон (7), Покушевски (2), Холл (0), Уильямс (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Фокс (20 + 9 передач), Бэгли (18), Холмс (18), Барнс (13 + 8 передач), Хилд (9) – старт; Бьелица (12), Халибертон (8), Уайтсайд (6), Джозеф (5).
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.00, «Phoenix Suns Arena»
- Финикс
- Краудер (21), Эйтон (13 + 12 подборов), Бриджес (13 + 7 подборов), Пол (9 + 9 передач), Букер (8) – старт; К. Джонсон (18), Пэйн (13 + 7 передач), Шарич (10), Гэллоуэй (3), Картер (0), Камински (0).
- Дата проведения
- 30 декабря, 06.00, «Staples Center»
- Клипперс
- Джордж (18), Ибака (16 + 8 подборов), Кеннард (15), Беверли (12), Батюм (7) – старт; Уильямс (20), Зубац (12), Джексон (7), Мэнн (4), Коффи (3), Кабенгеле (0).
- Миннесота
- Расселл (22), Бизли (19), Рубио (17), Рид (11), Калвер (0 + 10 подборов) – старт; Эдвардс (9), Лэйман (4), Вандербилт (2), Эрнангомес (2), Макдэниэлс (0), Маклафлин (0 + 6 передач), Дэвис (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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