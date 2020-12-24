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    НБА. «Филадельфия» обыграла «Торонто», «Милуоки» в гостях разгромил «Майами» и другие матчи

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    Во вторник, 29 декабря, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут десять матчей.

    «Филадельфия» обыграла «Торонто» (100:93). «Милуоки» в гостях разгромил «Майами» (144:97).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Чикаго 107:115 (26:31, 20:21, 27:31, 34:32)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча
    Вашингтон
    Бил (29 + 5 потерь), Уэстбрук (21 + 15 подборов + 11 передач + 6 потерь), Брайант (13), Авдия (9), Бонга (0) – старт; Бертанс (20), Р. Лопес (6), Смит (4), Гилл (3), Нето (2), Мэтьюз (0), Браун (0).
    Чикаго
    Лавин (23 + 6 передач), Уайт (18 + 6 передач), Уильямс (12), Картер (10 + 12 подборов), Маркканен (9) – старт; Портер (16), Темпл (12), Саторански (10 + 6 передач), Гэффорд (3), Хатчисон (2).

    Филадельфия – Торонто 100:93 (17:28, 31:28, 28:20, 24:17)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Эмбиид (29 + 16 подборов + 5 потерь), Харрис (26 + 11 подборов), Сет Карри (17), Симмонс (11 + 13 подборов + 7 передач), Грин (7) – старт; Милтон (7), Скотт (3), Ховард (0), Тайбулл (0), Макси (0).
    Торонто
    Лаури (24 + 8 подборов + 9 передач), Ануноби (20 + 5 перехватов), Сиакам (20), Ванвлит (8 + 6 передач), Бэйнс (2) – старт; Джонсон (7 + 8 подборов), Пауэлл (6), Томас (4), Лень (2), Буше (0).

    Индиана – Бостон 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча
    Индиана
    Оладипо (24 + 6 передач), Брогдон (19 + 7 передач), Уоррен (17), Тернер (16), Сабонис (14 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Дж. Холидэй (12), А. Холидэй (5), Макдермотт (2), Макконнелл (2).
    Бостон
    Тейтум (27 + 11 подборов), Браун (20), Смарт (17), Томпсон (14 + 10 подборов), Тайс (4) – старт; Притчард (10), Р. Уильямс (8), Грин (7), Тиг (6), Г. Уильямс (3).

    Детройт – Голден Стэйт 106:116 (29:24, 22:24, 25:29, 30:39)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча
    Детройт
    Грант (27 + 7 подборов), Джош Джексон (17), Гриффин (8), Пламли (2 + 10 подборов), Хэйс (0) – старт; Роуз (15 + 7 передач), Бей (11), Думбуя (9), Стюарт (6 + 7 подборов), Михайлюк (6), Райт (5).
    Голден Стэйт
    Карри (31 + 6 передач + 8 потерь), Уиггинс (27 + 7 подборов), Убре (14), Уайзмен (6), Тоскано-Андерсон (5) – старт; Паскалл (10), Уонамейкер (9), Ли (8), Пул (2), Луни (2), Малдер (2).

    Кливленд – Нью-Йорк 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча
    Кливленд
    Секстон (20), Драммонд (18 + 17 подборов + 6 блок-шотов), Гарлэнд (17 + 6 передач), Нэнс (9), Осман (6) – старт; Макги (11 + 9 подборов), Дотсон (5), Экзам (0), Уэйд (0).
    Нью-Йорк
    Рэндл (28 + 12 подборов + 11 передач + 9 потерь), Буллок (17 + 7 подборов), Пэйтон (14 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Барретт (12 + 7 подборов), Робинсон (9 + 10 подборов) – старт; Нокс (6), Ниликина (5), Ноэл (4 + 7 подборов).

    Майами – Милуоки 97:144 (26:46, 25:37, 24:32, 22:29)
    Дата проведения
    30 декабря, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Хирро (23 + 7 передач), Адебайо (12 + 5 потерь), Робинсон (4), Харклесс (0), Ленард (0) – старт; Нанн (15 + 6 передач), Брэдли (14), Ачиува (10), Струс (7), Олиник (5), Окпала (3), Драгич (2), Силва (2).
    Милуоки
    Миддлтон (25 + 5 потерь), Холидэй (24 + 7 передач), Дивинченцо (17), Б. Лопес (14), Я. Адетокумбо (9 + 6 передач) – старт; Форбс (12), Портис (11 + 9 подборов), Огастин (10), Нвора (8), Т. Адетокумбо (5), Уилсон (3), Коннотон (3), Меррилл (3).

    Оклахома-Сити – Орландо 107:118 (27:34, 29:26, 29:27, 22:31)
    Дата проведения
    30 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (23 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Роби (19 + 7 подборов), Дорт (15), Джексон (8), Бэйзли (6) – старт; Мускала (14), Диалло (13 + 8 подборов), Маледон (7), Покушевски (2), Холл (0), Уильямс (0).
    Орландо
    Вучевич (28 + 10 подборов), Бэйкон (18 + 8 подборов), Фурнье (14), Гордон (12), Фульц (11 + 10 передач) – старт; Росс (14), Берч (7), Энтони (7), Картер-Уильямс (4 + 8 подборов), Окики (3).

    Сакраменто – Денвер 109:108 (4 четверть)
    Дата проведения
    30 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча
    Сакраменто
    Фокс (20 + 9 передач), Бэгли (18), Холмс (18), Барнс (13 + 8 передач), Хилд (9) – старт; Бьелица (12), Халибертон (8), Уайтсайд (6), Джозеф (5).
    Денвер
    Портер (30 + 9 подборов), Йокич (26 + 7 подборов + 12 передач + 8 потерь), Моррис (17), Харрис (11), Миллсэп (5) – старт; Дозьер (8), Бартон (7), Хартенштайн (3), Кампаццо (1), Бол (0).

    Финикс – Новый Орлеан 108:68 (4 четверть)
    Дата проведения
    30 декабря, 06.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча
    Финикс
    Краудер (21), Эйтон (13 + 12 подборов), Бриджес (13 + 7 подборов), Пол (9 + 9 передач), Букер (8) – старт; К. Джонсон (18), Пэйн (13 + 7 передач), Шарич (10), Гэллоуэй (3), Картер (0), Камински (0).
    Новый Орлеан
    Уильямсон (20), Ингрэм (13 + 6 передач), Адамс (11 + 8 подборов), Болл (7), Бледсоу (7) – старт; Александер-Уокер (5), Харт (3), Редик (2), Эрнангомес (0), Хэйс (0), Льюис (0), Мелли (0), Торнвелл (0).

    Клипперс – Миннесота 114:86 (4 четверть)
    Дата проведения
    30 декабря, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча
    Клипперс
    Джордж (18), Ибака (16 + 8 подборов), Кеннард (15), Беверли (12), Батюм (7) – старт; Уильямс (20), Зубац (12), Джексон (7), Мэнн (4), Коффи (3), Кабенгеле (0).
    Миннесота
    Расселл (22), Бизли (19), Рубио (17), Рид (11), Калвер (0 + 10 подборов) – старт; Эдвардс (9), Лэйман (4), Вандербилт (2), Эрнангомес (2), Макдэниэлс (0), Маклафлин (0 + 6 передач), Дэвис (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Джимми Батлер – главный супергерой-одиночка 2020-го. Вот только это совсем не так

    «Клипперс» – гении лузерства. Получили «-50» за половину

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