Карпин о невызове Мостового: «Другие футболисты хорошо себя проявляют – Садулаев, Глебов, Головин, есть Глушенков, Миранчук, Обляков. Это конкуренция, абсолютно нормальная история»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на ближайшие матчи.
12 ноября национальная команда РФ сыграет с Перу в Санкт‑Петербурге, а 15 ноября проведет BetBoom товарищеский матч с командой Чили в Сочи.
– Чего не хватает Захаряну, чтобы получить вызов в сборную?
– Ему надо больше играть. Одно дело – выходить на 25 минут на замену, другое – играть постоянно. Будет играть – возможно, был бы в окончательном списке, а не только в расширенном.
– Второй сбор пропускает Мостовой. Почему?
– Есть другие футболисты, которые хорошо себя проявляют: Садулаев, Глебов, тот же Головин, который играет на той же позиции.
Есть Глушенков, Алексей Миранчук, Обляков. Это конкуренция: на одни матчи вызываем одних, на другие – других. Абсолютно нормальная история, – сказал Карпин.
