  • Карпин о невызове Мостового: «Другие футболисты хорошо себя проявляют – Садулаев, Глебов, Головин, есть Глушенков, Миранчук, Обляков. Это конкуренция, абсолютно нормальная история»
Карпин о невызове Мостового: «Другие футболисты хорошо себя проявляют – Садулаев, Глебов, Головин, есть Глушенков, Миранчук, Обляков. Это конкуренция, абсолютно нормальная история»

Карпин о Мостовом: Есть другие футболисты, которые хорошо себя проявляют.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на ближайшие матчи.

12 ноября национальная команда РФ сыграет с Перу в Санкт‑Петербурге, а 15 ноября проведет BetBoom товарищеский матч с командой Чили в Сочи.

– Чего не хватает Захаряну, чтобы получить вызов в сборную?

– Ему надо больше играть. Одно дело – выходить на 25 минут на замену, другое – играть постоянно. Будет играть – возможно, был бы в окончательном списке, а не только в расширенном.

– Второй сбор пропускает Мостовой. Почему?

– Есть другие футболисты, которые хорошо себя проявляют: Садулаев, Глебов, тот же Головин, который играет на той же позиции.

Есть Глушенков, Алексей Миранчук, Обляков. Это конкуренция: на одни матчи вызываем одних, на другие – других. Абсолютно нормальная история, – сказал Карпин.

Радимов удивлен невызовом Мостового в сборную: «Он здорово смотрелся в последних играх «Зенита». Сложно объяснить выбор Карпина. Андрей пропускает второй сбор»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
