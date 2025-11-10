Карпин о невызове Мостового: «Другие футболисты хорошо себя проявляют – Садулаев, Глебов, Головин, есть Глушенков, Миранчук, Обляков. Это конкуренция, абсолютно нормальная история»

Карпин о Мостовом: Есть другие футболисты, которые хорошо себя проявляют.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов полузащитника «Зенита» Андрея Мостового на ближайшие матчи.

12 ноября национальная команда РФ сыграет с Перу в Санкт‑Петербурге, а 15 ноября проведет BetBoom товарищеский матч с командой Чили в Сочи.

– Чего не хватает Захаряну, чтобы получить вызов в сборную?

– Ему надо больше играть. Одно дело – выходить на 25 минут на замену, другое – играть постоянно. Будет играть – возможно, был бы в окончательном списке, а не только в расширенном.

– Второй сбор пропускает Мостовой. Почему?

– Есть другие футболисты, которые хорошо себя проявляют: Садулаев , Глебов , тот же Головин , который играет на той же позиции.

Есть Глушенков, Алексей Миранчук , Обляков. Это конкуренция: на одни матчи вызываем одних, на другие – других. Абсолютно нормальная история, – сказал Карпин.

