«Аталанта» уволила Юрича с поста главного тренера. Команда не побеждает 8 матчей подряд и идет 13-й в Серии А
«Аталанта» уволила Ивана Юрича.
«Аталанта» отправила Ивана Юрича в отставку с поста главного тренера.
Клуб из Бергамо объявил об отстранении от работы с первой командой 50-летнего хорватского специалиста и его помощников.
Напомним, что Юрич, ранее работавший в «Дженоа», «Вероне», «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне», возглавил «Аталанту» в июне после ухода Джан Пьеро Гасперини.
Под руководством Ивана команда провела 15 матчей – 4 победы, 8 ничьих, 3 поражения. Серия без побед достигла 8 игр. «Аталанта» занимает 13-е место в Серии А, набрав 13 очков в 11 турах.
Сообщалось, что новым главным тренером «Аталанты» будет назначен Раффаэле Палладино.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Аталанты»
