«Барселона» о Месси на «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️»
«Барселона»: Месси всегда рады дома.
«Барселона» поприветствовала Лионеля Месси на «Камп Ноу».
Вчера 38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины, выступавший за «Барселону» до 2021 года, посетил домашний стадион клуба и рассказал об этом в соцсетях: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️».
«Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️», – говорится в сообщении сине-гранатовых.
Фото: x.com/FCBarcelona
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»
Что «Динамо» делать с Карпиным?17183 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости