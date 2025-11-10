«Барселона» о Месси на «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️»

«Барселона»: Месси всегда рады дома.

«Барселона » поприветствовала Лионеля Месси на «Камп Ноу».

Вчера 38-летний нападающий «Интер Майами » и сборной Аргентины , выступавший за «Барселону» до 2021 года, посетил домашний стадион клуба и рассказал об этом в соцсетях: «Скучаю по этому месту всей душой. Надеюсь, смогу вернуться однажды, и не только чтобы попрощаться💙❤️».

«Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️», – говорится в сообщении сине-гранатовых.

Фото: x.com/FCBarcelona

Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»