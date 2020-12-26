Аделина Сотникова: «Мне очень нравится Косторная. В этом человеке есть все, чтобы смотреть на нее, не отрывая глаз»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала об отношении к российским фигуристкам , и .

О Косторной

«Моя душа выделяет ее. Нравится она мне очень. Своим катанием, высокими прыжками, как она передает программы. Все есть в этом человеке, чтобы на него можно было смотреть, не отрывая глаз».

О Валиевой

«Видела и Валиеву. Все эти девочки очень талантливы и индивидуальны. Но я бы не спешила петь дифирамбы прямо сейчас. Эти и другие фигуристки гениальные, делают то, что никто не делал до них, они пахари, которые не похожи друг на друга».

О Туктамышевой

«Лизка вообще другой какой-то человек. Мы с детства с ней боролись, но она все продолжает и продолжает, в отличие от нас, за что ей просто низкий поклон и благодарность. Мы одного возраста с ней, она еще радует людей, которые смотрят, так сказать, ветеранов фигурного катания. Отдувается за нас.

Я только могу ей передать: «Лизка, держись!» Я ее очень сильно люблю как человека, как спортсменку, как друга, с которым мы шли лоб в лоб. Я всегда ее поддержу, если будет надо», – сказала Сотникова.