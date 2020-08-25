«Краснодар» в группе ЛЧ, «Бавария» взяла Суперкубок Германии, Кукуян на главном матче 10-го тура, «Зенит», Семак и Дзюба – лучшие в прошлом сезоне и другие новости утра

1. «Краснодар» победил ПАОК в гостях (2:1) и впервые прорвался в группу Лиги чемпионов. Также впервые в истории три российских клуба сыграют в основной сетке ЛЧ. «Краснодар» будет в 3-й корзине при жеребьевке, «Локо» – в 4-й, «Зенит» – в 1-й.

Кроме того, «Краснодар» – седьмой российский клуб в основной сетке ЛЧ в истории. Последним новичком был «Ростов» 4 года назад.

2. «Зенит» – лучшая команда РПЛ сезона-2019/20, Артем Дзюба – лучший игрок, Сергей Семак – лучший тренер по версии РФС. В список 33 лучших футболистов минувшего сезона вошли 10 игроков «Зенита», 5 игроков «Спартака», Миранчук и Акинфеев.

Тем временем Дзюба, Айртон, Гильерме, Хвича и Нобоа – номинанты на звание игрока сентября в РПЛ, а Джикия, Фернандес, Гильерме, Кержаков и Погребняк находятся среди претендентов на звание «Джентльмен года».

3. «Бавария» победила «Боруссию» в Суперкубке Германии (3:2), в 8-й раз выиграв трофей. У Мюнхена 5 трофеев за год, для повторения рекорда «Барсы» нужно взять еще один (но, возможно, этого сделать не удастся, если клубный ЧМ перенесут на 2021-й).

4. Матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Кукуян, ВАР – Карасев, лайнсмены – Петросян и Гаврилин и другие назначения на 10-й тур РПЛ.

5. В Ла Лиге «Реал» победил «Вальядолид» (1:0) благодаря голу Винисиуса, а вот «Атлетико» после уничтожения «Гранады» не смог забить «Уэске» (0:0).

6. Чемпионат Италии. «Аталанта» на выезде разбила «Лацио», «Интер» в гостях забил 5 мячей «Беневенто». Лукаку сделал дубль и догнал Роналду в списке бомбардиров Серии А, у форвардов по 3 гола.

7. КХЛ. СКА отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» (6:4), «Автомобилист» обыграл «Салават», забросив 4 шайбы в большинстве. 42-летний Дацюк продлил результативную серию до 9 матчей.

8. Атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил травму. У него мышечное повреждение, он может пропустить 3-4 недели.

9. Ролан Гаррос. Александрова, Халеп, Свитолина вышли в 3-й круг, Серена снялась, Рахимова, Павлюченкова, Азаренко, Гауфф выбыли.

В мужской сетке в 3-й круг вышли Зверев, Надаль, Тим, Вавринка, Синнер.

10. Фанаты «Спартака» готовят баннер с оскорблениями в адрес руководства «Зенита».

11. Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине не состоится в запланированные сроки. Он должен был пройти 10-13 декабря.

12. Кубок английской лиги. 4-й раунд. «МЮ» разнес «Брайтон», «Ман Сити» разгромил «Бернли», «Эвертон» забил 4 мяча «Вест Хэму».

13. Трансферные новости. «Зенит» интересуется хавбеком «Атлетико» Эррерой. «Спартак» увеличил предложение по Хюсаю до 8 млн евро. Кроме того, выяснилось, что «Фиорентина» предлагала за Кокорина 7 млн евро, но «Спартак» счел предложение невыгодным.

Директор «Дженоа» подтвердил переход Шомуродова из «Ростова», однако позже стало известно, что «Фиорентина» и «Верона» готовы заплатить за форварда 10 млн евро, так что сделка с генуэзцами под угрозой срыва.

«Бавария» хочет купить Крамарича. Он сделал дубль в ворота мюнхенцев на прошлой неделе. «МЮ» начал переговоры с «Барсой» по Дембеле. Клуб уже контактировал с агентами игрока. «Барса» купит Депая, если уйдет Дембеле. Контракт с форвардом «Лиона» согласован.

14. НБА. «Лейкерс» разгромили «Майами» в первом матче финальной серии благодаря 34 очкам Дэвиса.

15. «Рейнджерс» выкупили последний год контракта вратаря Хенрика Лундквиста со средней зарплатой 8,5 млн долларов. Он провел 15 сезонов в клубе.

16. Бывшие российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии по поводу поддельных подписей Родченкова.

17. Белорусскую баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток. Она подписала письмо спортсменов против Лукашенко. Ранее ее задержали в аэропорту при вылете на плановое лечение.

18. Вариант «Каролины» для форварда Андрея Свечникова – 8 лет и 7,5 млн долларов за сезон, но он, возможно, подпишет краткосрочный контракт-мост.

19. Нападающий «ПСЖ» Неймар должен 34,6 млн евро испанской налоговой. Кстати, Неймар и Альваро Гонсалес избежали наказаний по делу о расистских оскорблениях.

20. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что темнокожих игроков сажали подальше от президента Франции, а белых – рядом с главой страны.

21. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал благотворительный бой с Порье 12 декабря в Ирландии.

22. Синяя майка и вычет 4 худших результатов в сезоне: IBU внес изменения в правила Кубка мира по биатлону.

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