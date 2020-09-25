Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии по поводу поддельных подписей Родченкова

Теги Ольга Зайцева сборная России допинг Яна Романова Ольга Вилухина CAS Григорий Родченков Алексей Панич Биатлон

Алексей Панич, адвокат бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщил, что спортсменки обратились с жалобами в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку ситуации с поддельными подписями Григория Родченкова на документах.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу.

Однако, понимая, что такое может произойти, спортсменки еще до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по ее результатам.

Мы хотим знать, кто изготовил подделку и зачем, а также почему CAS не обратил внимания на поддельные подписи бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, когда выносил вердикт, в частности, по Ольге Зайцевой», – сказал Панич.

«Во-первых, за все это время нам так и не были предоставлены документы с оригинальными подписями.

А во-вторых, никакого убедительного подтверждения подлинности подписей не появлялось – был всего лишь представлен новый и противоречивый по содержанию документ, подпись на котором также вызвала серьезные сомнения у экспертов в подлинности. 

Наши действия взвешенные и обдуманные. Очевидно, что ситуация вышла на новый уровень, и принятие CAS решений по спортсменкам не закрывает вопрос с подделкой подписей.

Надеемся, что проверка органов швейцарского правосудия не будет формальной и поможет наконец установить, кто ставил подписи за Родченкова и кто пытается очернить наших биатлонисток.

Ложь в документах с поддельными подписями не помогла их авторам, и невиновность Вилухиной и Романовой уже подтверждена решениями CAS», – добавил Панич.

«Мы возобновляем дело о клевете со стороны Родченкова в интервью New York Times в 2017 году», – также сообщил адвокат. 

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