Зайцева, Романова и Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии по поводу поддельных подписей Родченкова

Алексей Панич, адвокат бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, и , сообщил, что спортсменки обратились с жалобами в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку ситуации с поддельными подписями Григория Родченкова на документах.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу.

Однако, понимая, что такое может произойти, спортсменки еще до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по ее результатам.

Мы хотим знать, кто изготовил подделку и зачем, а также почему CAS не обратил внимания на поддельные подписи бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории, когда выносил вердикт, в частности, по , – сказал Панич.

«Во-первых, за все это время нам так и не были предоставлены документы с оригинальными подписями.

А во-вторых, никакого убедительного подтверждения подлинности подписей не появлялось – был всего лишь представлен новый и противоречивый по содержанию документ, подпись на котором также вызвала серьезные сомнения у экспертов в подлинности.

Наши действия взвешенные и обдуманные. Очевидно, что ситуация вышла на новый уровень, и принятие CAS решений по спортсменкам не закрывает вопрос с подделкой подписей.

Надеемся, что проверка органов швейцарского правосудия не будет формальной и поможет наконец установить, кто ставил подписи за Родченкова и кто пытается очернить наших биатлонисток.

Ложь в документах с поддельными подписями не помогла их авторам, и невиновность Вилухиной и Романовой уже подтверждена решениями , – добавил Панич.

«Мы возобновляем дело о клевете со стороны Родченкова в интервью New York Times в 2017 году», – также сообщил адвокат.

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