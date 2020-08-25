Мурад Мусаев: «Краснодар» играет в красивый футбол. Но ради больших целей надо уметь терпеть»

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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над ПАОК в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:1).

– Как команда реагирует на происходящее после свистка?

– Сначала было много эмоций в раздевалке, танцы. Они выплеснули все эти эмоции, потом мы немного поговорили.

Испытывали сегодня большие трудности с составом. У Берга было повреждение, у Петрова, Виктор Классон играет без замен после 14 месяцев восстановления от травмы.

«Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг.

– В «Сочи» вы рисковали, выставляя основной состав на тяжелое поле. Значит, вы были правы абсолютно.

– У нас не очень большая скамейка, и не было равноценных замен, без потери качества. «Сочи» – очень сложный соперник, они по праву наверху таблицы, и нам не хотелось разделять турниры. Поэтому играли сильнейшим составом и с «Сочи», и сегодня.

– Был ли с командой разговор о том, что нужно как можно быстрее переключаться на хорошо организованную оборону?

– Да, конечно, мы подкорректировали свои действия в плане диагоналей – в Краснодаре у нас возникали с этим проблемы. И мы поставили Вильену вторым опорным. Это добавило дисциплины, мы перекрыли диагонали, перекрыли второй темп.

Сегодня было важно сыграть с максимальной дисциплиной, и акцент на оборону мы, конечно, тоже делали, – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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