Мурад Мусаев: «Краснодар» играет в красивый футбол. Но ради больших целей надо уметь терпеть»

Главный тренер Мурад Мусаев прокомментировал победу над в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов (2:1).

– Как команда реагирует на происходящее после свистка?

– Сначала было много эмоций в раздевалке, танцы. Они выплеснули все эти эмоции, потом мы немного поговорили.

Испытывали сегодня большие трудности с составом. У Берга было повреждение, у Петрова, играет без замен после 14 месяцев восстановления от травмы.

«Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг.

– В «Сочи» вы рисковали, выставляя основной состав на тяжелое поле. Значит, вы были правы абсолютно.

– У нас не очень большая скамейка, и не было равноценных замен, без потери качества. «Сочи» – очень сложный соперник, они по праву наверху таблицы, и нам не хотелось разделять турниры. Поэтому играли сильнейшим составом и с , и сегодня.

– Был ли с командой разговор о том, что нужно как можно быстрее переключаться на хорошо организованную оборону?

– Да, конечно, мы подкорректировали свои действия в плане диагоналей – в Краснодаре у нас возникали с этим проблемы. И мы поставили Вильену вторым опорным. Это добавило дисциплины, мы перекрыли диагонали, перекрыли второй темп.

Сегодня было важно сыграть с максимальной дисциплиной, и акцент на оборону мы, конечно, тоже делали, – сказал Мусаев в эфире .