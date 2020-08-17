Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Пекине не состоится в запланированные сроки

Финал серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти 10-13 декабря в Пекине, не состоится в запланированные сроки.
Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Турнир является тестовым к Олимпийским играм 2022 в Пекине.
ISU обсудил со странами, представители которых потенциально могли стать участниками соревнований, вопросы логистики и пришел к выводу, что проведение турнира в запланированные даты (близкие к национальным чемпионатам) невозможно, так как спортсменам пришлось бы отбывать карантин после возвращения в свою страну.
О возможном переносе тестовых соревнований будет объявлено позднее.