«Краснодар» будет в 3-й корзине при жеребьевке групповой стадии ЛЧ, «Локо» – в 4-й, «Зенит» – в 1-й

Определены все участники группового раунда Лиги чемпионов-2020/21.

Впервые в истории на этой стадии турнира выступят три российских клуба: , и .

При жеребьевке группового этапа «Зенит» будет в 1-й корзине, «Краснодар» – в 3-й, «Локомотив» – в 4-й.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту».

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс».

Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта».

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 1 октября.