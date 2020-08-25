«Бавария» выиграла 5 трофеев за год. Для повторения рекорда «Барсы» нужно взять еще один

победила «Боруссию» (3:2) в матче за .

Клуб из Мюнхена выиграл пятый трофей в 2020 году.

Ранее «Бавария» оформила требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов в сезоне-2019/20. Затем мюнхенцы победили в Суперкубке Европы.

Команда тренера Ханси Флика может повторить уникальное достижение «Барселоны», выигравшей шесть трофеев за год при тренере Пепе Гвардиоле, если победит на чемпионате мира среди клубов.

Клубный чемпионат мира должен пройти в Катаре и был запланирован на декабрь. Однако турнир может не состояться в декабре, о чем в интервью AP сообщал президент ФИФА Джанни Инфантино. Это связано с тем, что из-за пандемии коронавируса конфедерации могут не успеть доиграть свои Лиги чемпионов. Турнир, куда отобралась пока только «Бавария», могут провести в начале 2021 года.

В 2013-м «Бавария» сделала требл и завоевала пять трофеев за год, уступив лишь (2:4) в игре за Суперкубок Германии.