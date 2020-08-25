Эвра рассказал, что темнокожих игроков сажали подальше от президента Франции, а белых – рядом с главой страны

Бывший защитник , и Патрис Эвра признался, что темнокожие игроки сталкивались с дискриминацией в те дни, когда базу национальной команды в Клерфонтене посещал президент страны.

«Известно, что сборная Франции принадлежит не какому-то отдельному футболисту, а всему французскому народу. И все же у нас есть свои установленные места. Принимая пищу, мы обыкновенно садимся рядом с тем или иным парнем, потому что у нас хорошие отношения и все такое… Но все менялось каждый раз, когда нас посещали президент или другие политики.

Я сидел на своем месте, но вдруг совершенно внезапно оказывался в конце стола. Там, где обычно располагались и Бакари Санья, «много мрачности» (цитата), нужно было меняться. Места в середине занимали Уго Льорис, и президент.

Но мы знали, что таковы правила игры. На фото рядом с президентом лучше было видеть и Лорана Косьельни, а не Мамаду Сако или . Это досадно», – описал ситуацию бывший защитник.

Эвра, записавший видео на тему расизма во французском футболе, также заявил, что в расположение национальной команды поступали письма, в которых темнокожих игроков обзывали «обезьянами и гориллами», и посылки с фекалиями.