Конор анонсировал благотворительный бой с Порье 12 декабря в Ирландии

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил в твиттер афишу боя с Дастином Порье.

«Спарринг по боевым искусствам в помощь благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Бесплатная трансляция.

Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», – анонсировал реванш ирландец.

Конор и Порье дрались в 2014 году. Победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.

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