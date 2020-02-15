Конор анонсировал благотворительный бой с Порье 12 декабря в Ирландии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях выложил в твиттер афишу боя с Дастином Порье.

«Спарринг по боевым искусствам в помощь благотворительности. Дублин, 12 декабря 2020 года. Бесплатная трансляция.

Скоро будет объявлен список благотворительных организаций. Все пожертвования приветствуются», – анонсировал реванш ирландец.

Martial art sparring match in aid of charity. Dublin, December 12th 2020.

Free to air spar. McGregor vs .

List of chosen charities available soon. All donations welcome ❤️ pic.twitter.com/cLfFbQ0IJF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 30, 2020

Конор и Порье дрались в 2014 году. Победу нокаутом в первом раунде одержал Макгрегор.

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