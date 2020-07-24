Фанаты «Спартака» готовят баннер с оскорблениями в адрес руководства «Зенита»

Болельщики «Спартака» готовят баннер к матчу 10-го тура против .

Как утверждает Федеральное агентство новостей, фанаты красно-белых планируют пронести на игру баннер, который не был согласован с РФС. На нем будет размещено оскорбительное послание в адрес руководителей клуба из Петербурга.

Перформанс может не соответствовать рисунку, отправленному в РПЛ, однако все его детали неизвестны.

Сообщается, что изображение на баннере намекает на руководителей «Зенита». Также в лиге опасаются, что полотно могут дополнить текстом, который будет расценен как оскорбительный.

Напомним, на матче 1/2 финала Кубка России фанаты «Зенита» вывесили баннер, посвященный владельцу Леониду Федуну. За этот перформанс клуб из Петербурга оштрафовали на 500 тысяч рублей.