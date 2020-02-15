Ислам Махачев: «Сейчас все хотят стать Хабибами. И это проблема»

Российский боец ответил на вопрос о популярности чемпиона UFC в легком весе .

«Постоянные сравнения с Хабибом? Мне не плохо от этого, пусть сравнивают меня с чемпионом. Есть моменты, в которых Хабиб меня превосходит. В плане прессинга, например, – от начала до конца боя он наступает. Сам себя не буду хвалить, но, может, у меня тоже так получается.

Популярность Хабиба повлияла на то, что сейчас все спортсмены хотят стать бойцами. Раньше у нас все ходили на борьбу, потому что было очень много олимпийских чемпионов. Но сейчас все хотят стать Хабибами. И это проблема…

Очень тяжело стать бойцом в наше время: мало организаций, все хотят драться, зарабатывать. Но в любительской карьере ты особо ничего не заработаешь. У нас в Дагестане очень много бойцов, про которых я не знаю – очень крепкие ребята, которые сидят без боев», – считает Махачев.

ЧАСОВОЕ ИНТЕРВЬЮ, В КОТОРОМ МАХАЧЕВ РАССКАЗАЛ ПРО ДЕТСТВО, ХАБИБА, АБДУЛМАНАПА, ЧЕМПИОНСТВО UFC И МНОГОЕ ДРУГОЕ, МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА НАШЕМ ЮТЮБ-КАНАЛЕ «РУКИ ВЫШЕ»