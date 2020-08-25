Гильерме: «Русские и бразильцы очень похожи. Пытаются друг друга обмануть, во всем ищут выгоду»

Вратарь сравнил Бразилию и Россию.

– Что есть в Бразилии, чего тебе не хватает в России?

– Мои дети. Они сейчас там, и я очень давно их не видел, скучаю.

– Что есть в России, чего тебе не хватает в Бразилии?

– «Локомотив».

– Главная вещь, которую ты понял за 13 лет в России?

– Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь, я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь.

– Что бы ты изменил в бразильцах?

– Честно – я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение.

А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.

– Что бы ты изменил в русских?

– Сделал бы их более открытыми.

– Самая необычная бразильская традиция?

– Есть, например, такая: в новогоднюю ночь, ровно в полночь, нырять в океан и прыгать на семи волнах. Считается, что это принесет счастье.

– Бразильский карнавал в трех словах?

– Каюсь: никогда не был на карнавале! Футбольная жизнь этого не позволяла: во время карнавала у нас в разгаре чемпионат.

Карнавал идет четыре дня – но вот на севере, где серьезно отмечают карнавал, празднуют целую неделю. А на юге страны вообще не отмечают, например.

– Что посоветуешь человеку, который в первый раз приехал в Бразилию?

– Во-первых, обязательно туда лететь! Всем русским! Страна очень красивая. Не знаю ни одного русского человека, который побывал в Бразилии и не захотел вернуться вновь.

Но я рекомендую туда лететь со знакомым, который хорошо знает страну или живет там. Чтобы тебе смогли все красиво организовать, показать самые необычные места и – главное – позаботиться о безопасности, – рассказал Гильерме.