Гильерме: «Русские и бразильцы очень похожи. Пытаются друг друга обмануть, во всем ищут выгоду»

Вратарь «Локомотива» Гильерме сравнил Бразилию и Россию.
– Что есть в Бразилии, чего тебе не хватает в России?
– Мои дети. Они сейчас там, и я очень давно их не видел, скучаю.
– Что есть в России, чего тебе не хватает в Бразилии?
– «Локомотив».
– Главная вещь, которую ты понял за 13 лет в России?
– Я понял, что после многих трудностей в своей жизни здесь, я могу быть счастлив и жить в России всю жизнь.
– Что бы ты изменил в бразильцах?
– Честно – я не знаю. Серьезно говорю: русские и бразильцы очень похожи! Единственная разница – это настроение.
А так – и русские, и бразильцы немного хитрые, во всем ищут выгоду, пытаются друг друга обмануть.
– Что бы ты изменил в русских?
– Сделал бы их более открытыми.
– Самая необычная бразильская традиция?
– Есть, например, такая: в новогоднюю ночь, ровно в полночь, нырять в океан и прыгать на семи волнах. Считается, что это принесет счастье.
– Бразильский карнавал в трех словах?
– Каюсь: никогда не был на карнавале! Футбольная жизнь этого не позволяла: во время карнавала у нас в разгаре чемпионат.
Карнавал идет четыре дня – но вот на севере, где серьезно отмечают карнавал, празднуют целую неделю. А на юге страны вообще не отмечают, например.
– Что посоветуешь человеку, который в первый раз приехал в Бразилию?
– Во-первых, обязательно туда лететь! Всем русским! Страна очень красивая. Не знаю ни одного русского человека, который побывал в Бразилии и не захотел вернуться вновь.
Но я рекомендую туда лететь со знакомым, который хорошо знает страну или живет там. Чтобы тебе смогли все красиво организовать, показать самые необычные места и – главное – позаботиться о безопасности, – рассказал Гильерме.