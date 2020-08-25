Директор «Дженоа» подтвердил переход Шомуродова из «Ростова». Завтра игрок может подписать контракт

Нападающий Эльдор Шомуродов близок к переходу в .

«Мы согласовали условия сделки. Думаю, в ближайшее время Шомуродов прибудет в Италию. Надеюсь, что это произойдет совсем скоро», — заявил спортивный директор «Дженоа» Даниэле Фаджиано в интервью Metaratings.ru.

По информации Championat Asia, форвард сборной Узбекистана уже завтра вылетит в Италию и подпишет контракт с клубом.

Сообщалось, что футболисту было предложено соглашение с зарплатой 600-700 тысяч евро в год.

Шомуродов выступает за «Ростов» с лета 2017 года. Он провел 91 матч в составе дончан, забил 18 голов и сделал 12 результативных передач.