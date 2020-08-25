Джикия, Фернандес, Гильерме, Кержаков, Погребняк – среди претендентов на звание «Джентльмен года»

Стали известны претенденты на премию «Джентльмен года» в 2020 году.
В список попали защитник «Спартака» Георгий Джикия, защитник ЦСКА Марио Фернандес, вратарь «Локомотива» Гильерме, хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, голкипер «Динамо» Антон Шунин, нападающий Павел Погребняк, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, хавбек «Ростова» Матиас Норманн и форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко.
В прошлом году награду получил защитник «Зенита» Юрий Жирков.
Приз вручается «Комсомольской правдой» за поступки на поле, отношение к партнерам, болельщикам, журналистам и другие примеры джентльменского поведения.