Джикия, Фернандес, Гильерме, Кержаков, Погребняк – среди претендентов на звание «Джентльмен года»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Михаил Кержаков Павел Погребняк Кристиан Нобоа рейтинги Динамо Москва Антон Шунин Евгений Луценко Арсенал Тула Гильерме Краснодар Юрий Газинский Георгий Джикия Марио Фернандес Матиас Норманн Сочи Футбол

Стали известны претенденты на премию «Джентльмен года» в 2020 году.

В список попали защитник «Спартака» Георгий Джикия, защитник ЦСКА Марио Фернандес, вратарь «Локомотива» Гильерме, хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, голкипер «Динамо» Антон Шунин, нападающий Павел Погребняк, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский, хавбек «Ростова» Матиас Норманн и форвард тульского «Арсенала» Евгений Луценко.

В прошлом году награду получил защитник «Зенита» Юрий Жирков.

Приз вручается «Комсомольской правдой» за поступки на поле, отношение к партнерам, болельщикам, журналистам и другие примеры джентльменского поведения.

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья