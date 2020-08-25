Джикия, Фернандес, Гильерме, Кержаков, Погребняк – среди претендентов на звание «Джентльмен года»

Стали известны претенденты на премию «Джентльмен года» в 2020 году.

В список попали защитник , защитник ЦСКА Марио Фернандес, вратарь , хавбек , вратарь «Зенита» , голкипер , нападающий , полузащитник , хавбек и форвард тульского .

В прошлом году награду получил защитник Юрий Жирков.

Приз вручается «Комсомольской правдой» за поступки на поле, отношение к партнерам, болельщикам, журналистам и другие примеры джентльменского поведения.