Ирина Роднина: «Буду ли смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Муму фигурного катания меня не интересует»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сообщила, что не будет смотреть новый сезон шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Ведущими нового сезона стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.
«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», – сказала Роднина.
«Алина работает с преподавателем по постановке речи». Теперь Загитова – ведущая на Первом канале
До Загитовой «Ледниковый период» вели Слуцкая и Михеева. А в фигурку оттуда вернулась только Медведева