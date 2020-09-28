Ирина Роднина: «Буду ли смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Муму фигурного катания меня не интересует»

Теги Алексей Ягудин телевидение Ирина Роднина Алина Загитова Ледниковый период Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сообщила, что не будет смотреть новый сезон шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ведущими нового сезона стали Алексей Ягудин и Алина Загитова.

«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», – сказала Роднина.

«Алина работает с преподавателем по постановке речи». Теперь Загитова – ведущая на Первом канале

До Загитовой «Ледниковый период» вели Слуцкая и Михеева. А в фигурку оттуда вернулась только Медведева

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