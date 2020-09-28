Ирина Роднина: «Буду ли смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Муму фигурного катания меня не интересует»

Трехкратная олимпийская чемпионка сообщила, что не будет смотреть новый сезон шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Ведущими нового сезона стали и .

«Буду ли я смотреть «Ледниковый период» с Загитовой? Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», – сказала Роднина.

«Алина работает с преподавателем по постановке речи». Теперь Загитова – ведущая на Первом канале

До Загитовой «Ледниковый период» вели Слуцкая и Михеева. А в фигурку оттуда вернулась только Медведева