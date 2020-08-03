«Бавария» хочет купить Крамарича. Он сделал дубль в ворота мюнхенцев на прошлой неделе

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Нападающий «Хоффенхайма» Андрей Крамарич может продолжить карьеру в «Баварии».

Спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич обсуждал возможный трансфер с агентством P&P Sportmanagement, которое представляет интересы форварда, на этой неделе.

Мюнхенцы заинтересованы в приобретении 29-летнего хорвата в это трансферное окно. Его рассматривают в качестве дублера основного центрфорварда Роберта Левандовского.

27 сентября «Хоффенхайм» разгромил «Баварию» в матче 2-го тура чемпионата Германии (4:1). Крамарич сделал дубль.

Всего же форвард забил семь голов в трех матчах за «Хоффенхайм» на старте этого сезона. Его статистика – здесь.

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