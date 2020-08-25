Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Вальядолид», «Атлетико» в гостях у «Уэски»

4-й тур Ла Лиги начался с матча «Сосьедад» – «Валенсия» (0:1).
В среду «Реал» примет «Вальядолид», «Атлетико» сыграет на выезде с «Уэской».
Тур завершится матчем «Сельта» – «Барселона», который пройдет в четверг.
Игра «Гранада» – «Осасуна» перенесена из-за участия хозяев в Лиге Европы.
4-й тур
- Дата проведения
- 30 сентября, 20.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 30 сентября, 20.00, «Эль Алькорас»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
- Дата проведения
- 30 сентября, 22.30, «Ипуруа»
- Дата проведения
- 1 октября, 20.00, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 1 октября, 20.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 29 сентября, 20.00, «Реале Арена»
- Гол:
- 0:1 – 75 Макси Гомес.
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Субименди (Гевара, 67), Янузай (Лопес, 67), Сильва (Порту, 67), Мерино, Барренечеа (Ойарсабаль, 46), Исак (Виллиан Жозе, 67).
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя, Диакаби, Гильямон, Гайя, Муса (Джейсон, 72), Васс, Кондогбиа, Алекс Бланко (Тони Лато, 72), Ли Кан Ин (Гамейро, 70), Макси Гомес (Вальехо, 90).
- Предупреждения:
- Кондогбиа (17), Субименди (35), Макси Гомес (45), Васс (60), Гайя (61), Тьерри Коррейя (87).
- Дата проведения
- 29 сентября, 22.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Голы:
- 1:0 – 13 Анхель Родригес, 2:0 – 39 Кукурелья, 3:0 – 42 Анхель Родригес.
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Хетафе –
Сория, Суарес (Кабако, 73), Джене, Эчейта, Оливера, Ньом (Портильо, 86), Максимович, Арамбарри (Палаверса, 86), Кукурелья, Эрнандес (Мата, 62), Анхель Родригес (Тимор, 73).
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Бетис –
Роблес, Бартра, Манди, Сидней, Морено, Родригес (Иглесиас, 46), Вильям Карвалью (Акуоку, 61), Хуанми (Руибаль, 61), Фекир (Тельо, 72), Каналес, Санабрия (Морон, 72).
- Предупреждения:
- Суарес (22), Оливера (37), Арамбарри (67), Фекир (71), Акуоку (78), Манди (82), Кабако (84).
- Удаление:
- Манди (83).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.