Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Вальядолид», «Атлетико» в гостях у «Уэски»

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4-й тур Ла Лиги начался с матча «Сосьедад» – «Валенсия» (0:1).

В среду «Реал» примет «Вальядолид», «Атлетико» сыграет на выезде с «Уэской».

Тур завершится матчем «Сельта» – «Барселона», который пройдет в четверг.

Игра «Гранада» – «Осасуна» перенесена из-за участия хозяев в Лиге Европы.

Чемпионат Испании

4-й тур

Вильярреал – Алавес
Дата проведения
30 сентября, 20.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика

 

Уэска – Атлетико
Дата проведения
30 сентября, 20.00, «Эль Алькорас»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Мадрид – Вальядолид
Дата проведения
30 сентября, 22.30, «Эстадио Альфредо Ди Стефано»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эйбар – Эльче
Дата проведения
30 сентября, 22.30, «Ипуруа»
превью матча онлайн статистика

 

Атлетик – Кадис
Дата проведения
1 октября, 20.00, «Сан Мамес»
превью матча онлайн статистика

 

Севилья – Леванте
Дата проведения
1 октября, 20.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика

 

Сельта – Барселона
Дата проведения
1 октября, 22.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика

 

Реал Сосьедад – Валенсия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
29 сентября, 20.00, «Реале Арена»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 75 Макси Гомес.
Реал СосьедадРемиро, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Монреаль, Субименди (Гевара, 67), Янузай (Лопес, 67), Сильва (Порту, 67), Мерино, Барренечеа (Ойарсабаль, 46), Исак (Виллиан Жозе, 67).
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя, Диакаби, Гильямон, Гайя, Муса (Джейсон, 72), Васс, Кондогбиа, Алекс Бланко (Тони Лато, 72), Ли Кан Ин (Гамейро, 70), Макси Гомес (Вальехо, 90).
Предупреждения:
Кондогбиа (17), Субименди (35), Макси Гомес (45), Васс (60), Гайя (61), Тьерри Коррейя (87).

 

Хетафе – Бетис 3:0 (3:0, 0:0)
Дата проведения
29 сентября, 22.30, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Анхель Родригес, 2:0 – 39 Кукурелья, 3:0 – 42 Анхель Родригес.
ХетафеСория, Суарес (Кабако, 73), Джене, Эчейта, Оливера, Ньом (Портильо, 86), Максимович, Арамбарри (Палаверса, 86), Кукурелья, Эрнандес (Мата, 62), Анхель Родригес (Тимор, 73).
БетисРоблес, Бартра, Манди, Сидней, Морено, Родригес (Иглесиас, 46), Вильям Карвалью (Акуоку, 61), Хуанми (Руибаль, 61), Фекир (Тельо, 72), Каналес, Санабрия (Морон, 72).
Предупреждения:
Суарес (22), Оливера (37), Арамбарри (67), Фекир (71), Акуоку (78), Манди (82), Кабако (84).
Удаление:
Манди (83).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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