Чемпионат Испании. «Реал» принимает «Вальядолид», «Атлетико» в гостях у «Уэски»

4-й тур Ла Лиги начался с матча – (0:1).

В среду примет «Вальядолид», сыграет на выезде с «Уэской».

Тур завершится матчем «Сельта» – «Барселона», который пройдет в четверг.

Игра «Гранада» – «Осасуна» перенесена из-за участия хозяев в Лиге Европы.

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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