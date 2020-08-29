Вариант «Каролины» для Свечникова – 8 лет и 7,5 млн долларов за сезон, но он, возможно, подпишет контракт-мост (Эллиотт Фридман)

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о переговорах форварда по новому контракту с «Каролиной».

Срок действующего соглашения россиянина рассчитан до конца сезона-2020/21.

«Подтверждения от команды или агентов нет, но, по слухам, была готова рассмотреть контракт на восемь лет и 7,5 миллионов долларов в год.

Это немало, но игрок хочет сделать ставку на себя, добиться большего. Поэтому на данный момент все может закончиться заключением контракта-моста (краткосрочное соглашение на 2-3 года – прим. Sports.ru)», – написал Фридман.