Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Тоттенхэм» принимает «Челси»

Начинается 4-й раунд Кубка английской лиги.
Сегодня «Тоттенхэм» примет «Челси».
В среду «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» – с «Брайтоном».
Завершится этап матчем «Ливерпуль» – «Арсенал».
Кубок английской лиги
4-й раунд
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Rodney Parade»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Фалмер»
- Дата проведения
- 30 сентября, 21.45, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 1 октября, 19.30, «Brentford Community Stadium»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.45, «Энфилд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.