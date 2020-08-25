Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Тоттенхэм» принимает «Челси»

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Начинается 4-й раунд Кубка английской лиги.

Сегодня «Тоттенхэм» примет «Челси».

В среду «Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Бернли», «Манчестер Юнайтед» – с «Брайтоном».

Завершится этап матчем «Ливерпуль»«Арсенал».

Кубок английской лиги

4-й раунд

Тоттенхэм – Челси
Дата проведения
29 сентября, 21.45, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Ньюпорт – Ньюкасл
Дата проведения
30 сентября, 19.30, «Rodney Parade»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Манчестер Сити
Дата проведения
30 сентября, 21.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Эвертон – Вест Хэм
Дата проведения
30 сентября, 21.45, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Брентфорд – Фулхэм
Дата проведения
1 октября, 19.30, «Brentford Community Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Астон Вилла – Сток Сити
Дата проведения
1 октября, 21.00, «Вилла Парк»
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Ливерпуль – Арсенал
Дата проведения
1 октября, 21.45, «Энфилд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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