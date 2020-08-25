Кубок английской лиги. 4-й раунд. «Тоттенхэм» принимает «Челси»

Начинается 4-й раунд Кубка английской лиги.

Сегодня «Тоттенхэм» примет .

В среду сыграет в гостях с «Бернли», – с «Брайтоном».

Завершится этап матчем – .

Кубок английской лиги

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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