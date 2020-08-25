10 игроков «Зенита», 5 игроков «Спартака», Миранчук и Акинфеев попали в список 33 лучших футболистов сезона-2019/2020

РФС объявил список 33 лучших игроков сезона-2019/20.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит», ушел из клуба), Андрей Семенов («Ахмат»), Самюэль Жиго («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Урош Спайич («Краснодар»), Юрий Жирков («Зенит»), Айртон («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит»).
Полузащитники: Алексей Миранчук («Локомотив», ушел из клуба), Малком («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Магомед Оздоев («Зенит»), Матиас Норманн («Ростов»), Вандерсон («Краснодар»), Жоау Мариу («Локомотив», ушел из клуба), Алексей Ионов («Ростов»).
Нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Евгений Луценко («Арсенал»), Эрик Бикфалви («Урал»), Артем Дзюба («Зенит»), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов («Ростов»).
⚡️ Исполком РФС утвердил 33 лучших футболиста сезона-2019/20. pic.twitter.com/zqDCQJTWNK— РФС (@rfsruofficial) September 30, 2020