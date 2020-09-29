Андрей Назаров: «Ротенберг рисковал здоровьем, делал все, чтобы помочь СКА»

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал тот факт, что вице-президент СКА Роман Ротенберг пропускает матч с «Сибирью» (0:2, 1-й период).

Ранее сообщалось, что это связано с подозрением на коронавирус. Специалист почувствовал симптомы простуды и, чтобы не подвергать риску здоровье игроков, тренеров и персонала, покинул расположение команды для прохождения углубленного медобследования.

Напомним, Ротенберг был главой штаба СКА в матче с «Сибирью», а в игре с «Ак Барсом» исполнял обязанности главного тренера.

«Те, кто посмеивался над Романом, теперь поняли, что такое тренерская участь. По сути, человек рисковал своим здоровьем, старался сделать все для того, чтобы помочь коллективу и ребятам.

Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Уверен, что, учитывая молодой организм, Роман быстро справится со всеми недомоганиями и вернется к привычному ритму жизни.

За то, что он не стал подвергать риску здоровье всей команды, можно только поаплодировать.

Разумеется, готов всячески помочь СКА, если меня позовут и моя помощь на тренерской скамье потребуется. Отдам все свои силы и навыки, чтобы помочь всей команде, всему штабу, поработать в том числе и с молодыми игроками, с которыми я работал во всех своих командах. Тем более что армейцы в последнее время делают ставку на молодежь.

Даже учитывая тот факт, что после «Нефтехимика» я не возглавлял ни один клуб, в моем активе 271 победа в КХЛ и пятая строчка в почетном рейтинге», – сказал Назаров.

Андрей Назаров: «Ротенберг – менеджер новой формации. Он не боится брать ответственность на себя»