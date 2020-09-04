«Рейнджерс» выкупили контракт Лундквиста на 8,5 млн долларов. Он провел 15 сезонов в клубе

Голкипер Хенрик Лундквист покидает , сообщается в твиттере клуба.

Команда из Нью-Йорка выкупила контракт 38-летнего вратаря.

Его соглашение с зарплатой 8,5 миллиона долларов было рассчитано до конца сезона-2020/21.

Лундквист играл за «Рейнджерс» с сезона-2005/06. Клуб также имеет в своем составе российских вратарей Александра Георгиева и Игоря Шестеркина.

В минувшем сезоне НХЛ Лундквист провел 30 матчей, пропуская в среднем 3,16 шайбы и отражая 90,5% бросков.

Ранее сообщалось о том, что швед намерен продолжить карьеру в лиге.