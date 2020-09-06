Белорусскую баскетболистку Елену Левченко арестовали на 15 суток. Она подписала письмо спортсменов против Лукашенко

Известной белорусской баскетболистке Елене Левченко дали 15 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси была задержана сегодня утром в аэропорту Минска перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию. Суд над баскетболисткой прошел только что в Ленинском суде Минска.

Левченко судили за «Нарушение порядка проведения массовых мероприятий» и «Неподчинение сотрудникам милиции». Обвинение было основано на фотографии, опубликованной в инстаграме спортсменки и в «Прессболе».

В зале суда было больше 25 человек, поддерживающих Елену. В основном это были спортсмены.

Левченко вменяется, что она дважды участвовала в несанкционированных массовых мероприятиях: 23 августа на проспекте Независимости и 27 сентября на проспекте Машерова.

Елена Левченко входит в число почти 700 белорусских спортсменов, подписавших открытое письмо против насилия и Александра Лукашенко, а также за расследование избиений и пыток, которые произошли в стране в августе. Также она неоднократно высказывалась о происходящем в стране.

Среди подписавших письмо спортсменов – баскетболист Егор Мещеряков, пловчиха Александра Герасименя, самбист Степан Попов, другие звезды белорусского спорта. Все они образовали независимое движение спортсменов SOS_BY. А также выходили на воскресные марши, которые проходят в Беларуси каждую неделю после выборов, результаты которых не признали в большинстве стран мира.

Белорусскую баскетболистку Левченко задержали и поместили в изолятор. Она подписала письмо спортсменов против Лукашенко

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