Дзюба, Айртон, Гильерме, Хвича и Нобоа – номинанты на звание игрока месяца в РПЛ

назвала претендентов на звание лучшего игрока чемпионата в сентябре.

В список попали форвард Артем Дзюба (5 голов и 1 результативный пас в 3 матчах), вратарь Гильерме (3 сухих матча из трех), хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа (3 гола в трех играх), защитник Айртон (2 гола в игре с «Тамбовом») и атакующий игрок Хвича Кварацхелия (1 гол).

Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

Ранее лига объявила номинантов на звание лучшего тренера месяца.