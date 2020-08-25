Дзюба, Айртон, Гильерме, Хвича и Нобоа – номинанты на звание игрока месяца в РПЛ

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока чемпионата в сентябре.
В список попали форвард «Зенита» Артем Дзюба (5 голов и 1 результативный пас в 3 матчах), вратарь «Локомотива» Гильерме (3 сухих матча из трех), хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа (3 гола в трех играх), защитник «Спартака» Айртон (2 гола в игре с «Тамбовом») и атакующий игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия (1 гол).
Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
Ранее лига объявила номинантов на звание лучшего тренера месяца.