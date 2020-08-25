«Фиорентина» предлагала за Кокорина 7 млн евро. «Спартак» счел предложение невыгодным

Нападающий мог стать игроком «Фиорентины».

Трансфер не состоялся, хотя тосканский клуб проявлял интерес к игроку атаки в период с конца августа по середину сентября.

предлагала «Спартаку» 7 миллионов евро за форварда. Об этом сообщает РБК со слов знакомого с ситуацией источника и близкого к футболисту собеседника.

В пресс-службе «Спартака» не подтвердили, но и не опровергли информацию о контактах с итальянским клубом.

«Фиорентина» действительно предлагала «Спартаку» трансфер за 7 миллионов евро. Однако руководство сочло предложение невыгодным», – описал ход переговоров знакомый с ситуацией источник.

Близкий к футболисту собеседник заявил РБК, что знал о таком предложении. «Но если «Спартак» и будет расставаться с Кокориным, то за большую сумму», – добавил собеседник, также подтвердив, что «Фиорентина» была готова заплатить 7 миллионов.

Нападающий перешел в московский клуб минувшим летом. В текущем сезоне форвард провел за «Спартак» 3 официальных матча, не совершив результативных действий в этих играх. Статистику 29-летнего футболиста можно посмотреть здесь.