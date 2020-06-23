Белорусскую баскетболистку Левченко задержали и поместили в изолятор на Окрестина. Она подписала письмо спортсменов против Лукашенко

Сегодня в Минске была задержана известная белорусская баскетболистка Елена Левченко – чемпионка России, Литвы, Польши, финалистка WNBA, бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной Беларуси.



Елена Левенко входит в число почти 700 белорусских спортсменов, подписавших открытое письмо против насилия и , а также за расследование избиений и пыток, которые произошли в стране в августе.

Среди подписавших письмо – баскетболист Егор Мещеряков, пловчиха Александра Герасименя, самбист Степан Попов, другие звезды белорусского спорта. Все они образовали независимое движение спортсменов SOS_BY. А также выходили на воскресные марши, которые проходят в Беларуси каждую неделю после выборов, результаты которых не признали в большинстве стран мира.



Елену Левченко задержали в аэропорту при вылете на плановое лечение. По словам адвоката, ее обвиняют по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Спортсменку поместили в следственный изолятор на Окрестина.

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