Матч «Спартак» – «Зенит» будет судить Кукуян, ВАР – Карасев, лайнсмены – Петросян и Гаврилин

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РФС объявил о назначениях арбитров и инспекторов на матчи 10-го тура Премьер-лиги.

3 октября, суббота

«Уфа» – «Ротор»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Илья Елеференко; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Тамбов» – «Арсенал»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Гурбанов; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Лунев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Урал»ЦСКА: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Тихон Калугин; инспектор – Алексей Румянцев.

«Спартак»«Зенит»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Николай Богач; инспектор – Геннадий Куличенков.

4 октября, воскресенье

«Локомотив» – «Химки»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Владимир Миневич; резервный судья – Игорь Низовцев; ВАР – Артем Любимов; АВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Анохин.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Михаил Вилков; АВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Сочи» – «Ростов»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Рашид Абусуев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Игорь Панин; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Сергей Зуев.

Судья в матче «Урала» и «Ахмата» использовал магию, чтобы футболисты не вбежали в штрафную во время пенальти

Назначения судей будут прозрачнее – благодаря алгоритму: его разработали специально для РФС, учтут вообще все детали, сработает во всех лигах

«Золотой мяч» отменили, но мы сделали свой – он круче. Голосуй за лучшего игрока 2020 года и выиграй 100 000 рублей.

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