«Фиорентина» и «Верона» готовы заплатить за Шомуродова 10 млн евро. Переход в «Дженоа» может сорваться (Metaratings)

Переход форварда в «Дженоа» может сорваться, сообщает Metaratings.ru.

«Верона» и сделали предложения о трансфере 25-летнего нападающего. Оба клуба готовы заплатить за него 10 миллионов евро.

Отмечается, что «фиалки» согласны выплатить за игрока сборной Узбекистана всю сумму целиком, а и «Дженоа» – только в рассрочку.

У «Ростова» есть договоренности с «Вероной» и «Фиорентиной», но пока только в устной форме. Российский клуб ждет официальных предложений по футболисту до конца четверга, 1 октября.

Ранее спортивный директор Даниэле Фаджиано заявил, что генуэзский клуб согласовал с «Ростовом» трансфер Шомуродова.