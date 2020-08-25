Неймар должен 34,6 млн евро испанской налоговой

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Нападающий «ПСЖ» Неймар, выступавший за «Барселону» с 2013 по 2017 год, не в полном объеме выплатил налоги в Испании.

Испанская налоговая служба опубликовала список людей и компаний, которые к концу 2019 года не оплатили налогов более чем на миллион евро.

Задолженность Неймара – одна из самых крупных. Бразилец задолжал 34,6 млн евро, пишет Marca. 

Бывший защитник «Барселоны» и «Сарагосы» Габриэль Милито должен испанской налоговой около 1,8 млн евро.

Также в списке есть несколько испанских клубов – «Мурсия» (около 10,7 млн евро), «Эркулес» (3,7 млн евро), «Льейда Эспортиу» (1,5 млн евро), «Реал Хаэн» (1,2 млн евро) и «Реус Депортиу» (1,1 млн евро).

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