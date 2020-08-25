«МЮ» начал переговоры с «Барсой» по Дембеле. Клуб уже контактировал с агентами игрока

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«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации журналиста Фабрицио Романо, манкунианцы начали переговоры с каталонским клубом по вопросу о переходе игрока. «Юнайтед» хочет взять француза в аренду.

«МЮ» уже связывался с агентами футболиста и прикладывает много усилий, чтобы убедить Дембеле сменить клуб.

Сделку по полузащитнику «Боруссии» Джейдону Санчо руководство «Юнайтед» поставило на паузу. Вчера дортмундский клуб отклонил предложение «МЮ» в размере 80+20 млн евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не видит Дембеле в составе команды. Однако сегодня специалист заявил, что рассчитывает на игрока.

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