Ягудин о коронавирусе: «Зачем отправлять вакцину в другие страны? Вакцинируйте наш русский народ!»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о ситуации с коронавирусом в России.

«Мне понравился пост Запашного. Он абсолютно правильно говорит, и я присоединяюсь: почему у нас, в стране, где, согласно новостям, сделана вакцина, говорят, что многие тысячи доз готовы к отправке в другие страны? Вакцинируйте наш русский народ!

У нас до сих пор в театры нельзя ходить, кафе, везде ограничения. Потому что, когда люди сидят дома, экономике конец. Все прекрасно понимают. Тогда зачем куда-то отправлять вакцину?

Сделайте хорошо своей стране. Вроде бы лекарства от уже двух компаний появились. Дайте возможность людям не закрываться во вторую, третью волну. Это мне непонятно.

И потом – допустим, сейчас снова закроют население по домам. А вирус, наверное, такой думает – все разошлись, и я домой поеду, так что ли? Это же бред. Я понимаю, в начале, когда не знали, как с ним совладать, нужно было облегчить работу системы здравоохранения. Сейчас мы прекрасно все знаем.

Через две недели после очередного закрытия все снова начнут гулять, и все повторится. И что вы думаете – вы закроете людей, у которых нет денег, компании как-то вынуждены им платить зарплаты. Экономика стоит. Откуда появятся деньги? Люди хотят работать. Так помогите им!» – сказал Ягудин.

Ягудин вникает в коронавирус: 10 дней назад называл его чушью, теперь иронизирует над Патриархом и специальной молитвой