«Берите обезьян и валите в Африку». Эвра заявил, что сборной Франции приходят расистские письма и посылки с фекалиями

Бывший защитник , и Патрис Эвра, выступавший за , раскритиковал президента федерации футбола этой страны Ноэля Ле Гре.

Функционер в середине сентября заявил, что «проблемы расизма в футболе нет, либо она несущественна». По мнению Эвра, после этих слов действующего президента не следует переизбирать на новый срок. Выборы главы Французской федерации футбола запланированы на март.

«Ле Гре следует уволить, потому что он сильно облажался. Это серьезно, у меня нет слов.

Разве тебе хватит смелости выставить свою кандидатуру? Мы не можем этого допустить.

Ты говорил так, словно находился в своем квартале. Я полностью потерял к тебе уважение, однако баски – солидные и почтительные люди», – сказал Эвра.

Французские медиа предполагают, что ремарка с упоминанием басков – упущение со стороны Эвра: Ле Гре имеет бретонское происхождение.

Эвра также заявил, что сталкивался с расизмом на базе сборной Франции в Клерфонтене.

«Ты очень хорошо знаешь, что происходит в шато. Сколько расистских писем нам туда приходит?

«Дидье, забирай своих обезьян и вали в Африку! Проваливай со своими обезьянами и гориллами!» (Эвра, видимо, процитировал письмо, адресованное тренеру Дидье Дешаму, – примечание Sports.ru).

Сколько таких писем? Их прячут, но некоторые из них я видел. Приходят даже коробки, полные какашек», – описал ситуацию бывший футболист в рамках видео, опубликованного в инстаграме.

Эвра также рассказал, что темнокожих игроков сажали подальше от президента Франции во время визита политика на базу, а белых – рядом с главой страны.