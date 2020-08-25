Дюков о судействе в РПЛ: «Вижу прогресс. Работа ВАР нас пока не устраивает»

Президент РФС Александр Дюков высказался о судействе в российском футболе.

«Я вижу прогресс. Последние туры прошли достаточно спокойно. Есть несколько причин. Прогресс можно измерить в ключевых ошибках – я вижу положительную динамику.

Арбитры в поле начали меньше ошибаться, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне за первые 9 туров было 46 ключевых ошибок, в этом – 37. Количество ошибок сократилось на 20%.

Дополнительно к этому ситуацию исправил ВАР. К нему есть вопросы. Работа нас пока не устраивает. Четыре ошибки были допущены ВАР, в том числе «Урал» – «Зенит».

Но было множество вмешательств со стороны ВАР, когда ошибки были исправлены. В прошлом сезоне в первых 9 турах их было 40, а в этом – 19.

Ошибки полностью не исключить, но работать в этом направлении мы должны. Следующая отметка – прийти к тому, чтобы у нас было не больше одной ключевой ошибки за тур.

Скандалов стало чуть меньше, потому что мы многое делаем в плане повышения уровня футбольной грамотности среди журналистов. Мы стали более открытыми, и это помогает. На мой взгляд, уровень грамотности растет.

Я не могу сказать, что слежу за комментариями, но когда смотрю, то замечаю – комментаторы начинают давать более взвешенные оценки судьям. Благодарен и нашим клубам, они ведут себя сдержанно и менее эмоционально. Скандалы были, возможно, и будут, но сейчас ситуация стала спокойнее.

Есть один момент – мы сегодня говорили об ожиданиях РФС от нашего клубного футбола и стиля игры. Если посмотреть на среднее число нарушений в матче, мы не выпадаем из европейских чемпионатов. Мнение Кашшаи иное, но я бы не останавливался на достигнутом.

Для меня образец – АПЛ. Там среднее количество нарушений, которое фиксируют судьи, на 20% меньше, а борьба и интенсивность – выше.

Еще важный момент – единообразие стилей. Есть арбитры, которые дают бороться и поднимают планку дозволенного высоко, а есть те, кто продолжает свистеть после каждого контакта. Это то направление, над которым еще надо поработать», – сказал Дюков.