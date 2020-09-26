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    НБА. Финал. «Лейкерс» – «Майами»

    Теги результаты Лейкерс Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В среду в НБА состоится первый матч финальной серии сезона.

    «Лейкерс» встретятся с «Майами».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА 

    Плей-офф

    Финал

    Первый матч

    Лейкерс – Майами
    Дата проведения
    1 октября, 04.00, «AdventHealth Arena»
    Онлайн матча

    В серии ничья – 0-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    «Не совсем тюрьма, но все ходят на цыпочках». Мощь этого плей-офф – культура «Майами», благодаря ей в финал попали и «Хит», и «Лейкерс»

    Леброн – опять в финале НБА. Включил беспощадный режим, вынес «Денвер» и вернул «Лейкерс» корону Запада

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