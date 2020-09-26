НБА. Финал. «Лейкерс» – «Майами»

В среду в НБА состоится первый матч финальной серии сезона.
«Лейкерс» встретятся с «Майами».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Финал
Первый матч
- Дата проведения
- 1 октября, 04.00, «AdventHealth Arena»
В серии ничья – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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