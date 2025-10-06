Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Горбачева, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
8 октября, среда
15:00 – юниоры, КМС, короткая программа
9 октября, четверг
9:00 – юниорки, КМС, короткая программа
17:30 – пары, КМС, короткая программа
19:00 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
10 октября, пятница
10:00 – юниоры, КМС, произвольная программа
13:30 – юниорки, КМС, произвольная программа
17:00 – пары, КМС, произвольная программа
18:30 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
11 октября, суббота
12:00 – танцы на льду, ритм-танец
13:30 – женщины, короткая программа
17:45 – пары, короткая программа
19:30 – мужчины, короткая программа
12 октября, воскресенье
10:00 – танцы на льду, произвольный танец
11:30 – женщины, произвольная программа
14:25 – пары, произвольная программа
16:15 – мужчины, произвольная программа
20:15 – показательные выступления
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полный состав участников станет известен позднее.
Предварительный состав участников
Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Артур Даниелян, Матвей Ветлугин, Николай Угожаев.
Женщины: Алина Горбачева, Софья Муравьева, Анна Фролова.
Пары: Александра Бойкова – Дмитрий Козловский.
Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов.