Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»

Гуменник: когда вижу, что я интересен, хочется показывать лучшие результаты.

Российский фигурист Петр Гуменник признался, что ему помогает внимание СМИ и болельщиков.

Сегодня Гуменник победил на этапе Гран-при России в Омске, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Повышенное внимание лично мне помогает. Я человек сконцентрированный, меня сложно отвлечь. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов.

Когда вижу, что я интересен, хочется больше тренироваться и показывать лучшие результаты.

Моя фотография на аккредитациях? Да, замечательная. И поза, и прическа хорошая, и костюм красивый», – сказал Гуменник.