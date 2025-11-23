Петр Гуменник: «Повышенное внимание лично мне помогает. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов»
Гуменник: когда вижу, что я интересен, хочется показывать лучшие результаты.
Российский фигурист Петр Гуменник признался, что ему помогает внимание СМИ и болельщиков.
Сегодня Гуменник победил на этапе Гран-при России в Омске, исполнив пять четверных прыжков в произвольной программе.
«Повышенное внимание лично мне помогает. Я человек сконцентрированный, меня сложно отвлечь. Получаю эмоции от болельщиков, журналистов.
Когда вижу, что я интересен, хочется больше тренироваться и показывать лучшие результаты.
Моя фотография на аккредитациях? Да, замечательная. И поза, и прическа хорошая, и костюм красивый», – сказал Гуменник.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
