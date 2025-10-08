0

Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы

9 октября пары покажут короткие программы на мемориале Панина-Коломенкина.

Мемориал Панина

Санкт-Петербург

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. София Диана Касинс – Александр Брегей

2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин

3. Дарья Третьякова – Александр Саморуков

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Мемориал Панина
София Диана Касинс
Дарья Третьякова
Степан Маришин
logoсборная России
Альбина Камалдинова
результаты
Александр Брегей
пары
