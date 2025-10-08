Мемориал Панина. Касинс и Брегей, Камалдинова и Маришин, Третьякова и Саморуков покажут короткие программы
9 октября пары покажут короткие программы на мемориале Панина-Коломенкина.
Санкт-Петербург
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. София Диана Касинс – Александр Брегей
2. Альбина Камалдинова – Степан Маришин
3. Дарья Третьякова – Александр Саморуков
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости