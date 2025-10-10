Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Прокопец и Васькович, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы
11 октября Кагановская и Некрасов выступят с ритм-танцем на Мемориале Панина.
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия-38».
Участники
Василиса Кагановская – Максим Некрасов
Алиса Абдуллина – Егор Петров
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Анна Коломенская – Артем Фролов
Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев
Александра Прокопец – Александр Васькович
Ольга Федорова – Павел Драко
Александра Шинкаренко – Михаил Антонов
ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов станет известен позднее.
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости