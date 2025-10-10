  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Прокопец и Васькович, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы
0

Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Прокопец и Васькович, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы

11 октября Кагановская и Некрасов выступят с ритм-танцем на Мемориале Панина.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция«Студия-38».

Участники

Василиса Кагановская – Максим Некрасов

Алиса Абдуллина – Егор Петров

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Анна Коломенская – Артем Фролов

Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев

Александра Прокопец – Александр Васькович

Ольга Федорова – Павел Драко

Александра Шинкаренко – Михаил Антонов

ПРИМЕЧАНИЕ: порядок старта спортсменов станет известен позднее.

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
