8

Мемориал Панина. Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Даниелян, Ветлугин, Лутфуллин выйдут на лед с произвольными программами

Мозалев, Дикиджи, Угожаев покажут произвольные программы на Мемориале Панина.

Мемориал Николая Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 16:15 по московскому времени (12 октября), прямая трансляция«Студия-38».

Первая разминка

1. Глеб Лутфуллин

2. Михаил Полянский

3. Илья Строганов

4. Матвей Ветлугин

5. Дамир Черипка

Вторая разминка

6. Арсений Димитриев

7. Артур Даниелян

8. Семен Соловьев

9. Николай Угожаев

10. Владислав Дикиджи

11. Андрей Мозалев

После короткой программы

1. Андрей Мозалев – 96,06

2. Владислав Дикиджи – 92,06

3. Николай Угожаев – 90,35

4. Семен Соловьев – 85,09

5. Артур Даниелян – 84,76

6. Арсений Димитриев – 83,45

7. Дамир Черипка – 81,34

8. Матвей Ветлугин – 79,98

9. Илья Строганов – 79,26

10. Михаил Полянский – 73,42

11. Глеб Лутфуллин – 71,80

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Дикиджи, Двоеглазова, Бойкова и Козловский, Кагановская и Некрасов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Мемориал Панина
мужское катание
logoсборная России
результаты
Илья Строганов
Дамир Черипка
logoВладислав Дикиджи
Арсений Димитриев
logoАндрей Мозалев
logoМатвей Ветлугин
logoАртур Даниелян
Семен Соловьев
Михаил Полянский
logoГлеб Лутфуллин
Николай Угожаев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Мемориал Панина. Мозалев лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Угожаев – 3-й
633сегодня, 17:52
Кубок Санкт-Петербурга. Ветлугин победил, Строганов – 2-й, Даниелян – 3-й
4230 сентября, 13:42
Горбачева, Муравьева, Дикиджи, Семененко, Бойкова и Козловский выступят на Мемориале Панина
1716 сентября, 17:29
Главные новости
Евгений Плющенко: «Чего жду от возвращения Валиевой? Не говорю о фигурном катании»
6 минут назад
Хазе о поражении на Trialeti Trophy: «За неделю до соревнований я заболела, поэтому вторая половина программы далась тяжело»
16 минут назад
Мемориал Панина. Бойкова и Козловский, Артемьева и Брюханов, Коробейникова и Куница покажут произвольные программы
3сегодня, 19:29
Мемориал Панина. Двоеглазова, Садкова, Елисова, Гущина, Фролова, Муравьева выступят с произвольными программами
4сегодня, 19:19
Жулин о готовности Украины к олимпийскому перемирию: «Странно, что это сочетается с их желанием не допустить россиян на международные соревнования»
30сегодня, 19:15
Мемориал Панина. Кагановская и Некрасов, Коломенская и Фролов, Шинкаренко и Антонов представят произвольные танцы
1сегодня, 19:05
Анастасия Губанова: «За последнее время я повзрослела и научилась справляться с давлением. Провал на чемпионате мира меня многому научил»
сегодня, 18:46
Вайцеховская о короткой Ветлугина: «Программы такого типа сами себя обесценивают. Включили популярную песенку с четко прописанным сюжетом – пойди красиво покатайся»
26сегодня, 18:33
Алина Горбачева: «Очень хотела выступать в Питере, грустно, что никак не могу начать сезон. Странные травмы выбивают из подготовки»
13сегодня, 18:19
Мемориал Панина. Мозалев лидирует после короткой программы, Дикиджи – 2-й, Угожаев – 3-й
633сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
1сегодня, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
1сегодня, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
2вчера, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
10вчера, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
1вчера, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль победили в танцах на льду, Вейон и Брэндис – 2-е, Сольдати и Тальябу – 3-и
4 октября, 12:45