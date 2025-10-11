Мемориал Панина. Мозалев, Дикиджи, Угожаев, Даниелян, Ветлугин, Лутфуллин выйдут на лед с произвольными программами
Мемориал Николая Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 16:15 по московскому времени (12 октября), прямая трансляция – «Студия-38».
Первая разминка
1. Глеб Лутфуллин
2. Михаил Полянский
3. Илья Строганов
4. Матвей Ветлугин
5. Дамир Черипка
Вторая разминка
6. Арсений Димитриев
7. Артур Даниелян
8. Семен Соловьев
9. Николай Угожаев
10. Владислав Дикиджи
11. Андрей Мозалев
После короткой программы
1. Андрей Мозалев – 96,06
2. Владислав Дикиджи – 92,06
3. Николай Угожаев – 90,35
4. Семен Соловьев – 85,09
5. Артур Даниелян – 84,76
6. Арсений Димитриев – 83,45
7. Дамир Черипка – 81,34
8. Матвей Ветлугин – 79,98
9. Илья Строганов – 79,26
10. Михаил Полянский – 73,42
11. Глеб Лутфуллин – 71,80
