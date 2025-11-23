34

Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев отобрались на чемпионат России

Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов отобрались на чемпионат России-2026.

Определились 12 спортивных пар, которые квалифицировались на чемпионат России по фигурному катанию по итогам серии Гран-при России.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.

Серия Гран-при России

Парное катание, итоги

1. Александра БойковаДмитрий Козловский – 36 очков (441,52 балла)

2. Анастасия МишинаАлександр Галлямов – 32 (412,21)

3. Екатерина ЧикмареваМатвей Янченков – 32 (411,91)

4. Анастасия МухортоваДмитрий Евгеньев – 32 (394,47)

5. Таисия ЩербининаАртем Петров – 28 (400,86)

6. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 28 (378,80)

7. Юлия АртемьеваАлексей Брюханов – 28 (375,90)

8. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 22 (353,65)

9. Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко – 20 (346,42)

10. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 20 (328,24)

11. Майя Шегай – Андрей Шадерков – 18 (325,95)

12. Дарья Андреева – Александр Акимов – 12 (313,84)

Запасные

13. Ева Хмелькова – Владислав Антонышев – 10 (287,66)

14. Анна Москалева – Артем Родзянов – 8 (167,90)

15. Анна Карпук – Алексей Хвалько – 6 (153,35)

16. Анастасия ЧернышоваВладислав Вильчик – 4 (140,02)

В исключительных случаях к чемпионату России могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в серии Гран-при. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
