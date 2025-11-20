ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»

В ISU высказались о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде.

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что вопрос допуска российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к Олимпиаде-2026 в Милане будет рассматривать Международный олимпийский комитет (МОК).

В сентябре Петросян и Гуменник победили на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Для допуска на Игры они должны будет пройти проверку МОК.

«МОК отвечает за управление процессом получения права на участие в Олимпийских играх и действует в соответствии со своими собственными сроками. Мы рекомендуем обращаться непосредственно в МОК по вопросам рассмотрения статуса и сроков принятия решения», – отметили в ISU.