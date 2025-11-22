Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
Стеллато-Дудек и Дешам победили на Кубке Варшавы.
Канадская спортивная пара Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам одержала победу на Кубке Варшавы.
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Пары
Итоговое положение
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 194,92
2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 162,50
3. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 160,26
Произвольная программа
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 119,46
2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 101,19
3. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 100,57
Короткая программа
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 75,46
2. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 61,31
3. Кэти Макбет – Даниил Паркман (США) – 59,69
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
