«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
Фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, оценили итоги этапа Гран-при России в Омске.
Щербакова и Гончаров заняли третье место (186,96 балла). Победили Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,22), вторыми стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (188,05).
Щербакова: Перед произвольным танцем очень сильно переживала. Давно не испытывала такое волнение перед стартом. Главная задача – проехать все чисто – выполнена. А добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России.
Гончаров: Но в целом мы довольны. Прокатали чисто. Очередная удача после небольшого сбоя в Красноярске. В нашей подготовке тоже не все было гладко. Мы довольны и рады. У нас не было ошибок в этой программе с вращениями. Была досадная ошибка, мы ее, конечно же, разобрали, что пошло не так. И на каждой тренировке мы были просто внимательны над этим элементом.
Щербакова: Сегодня тоже, когда проехали вращение, – лично я выдохнула, успокоилась.
Гончаров: Но лично я выдохнул, когда мы на разминке его сорвали. Думаю: ну все, раз сейчас сорвали, то в прокате все будет хорошо.
Щербакова: Лимит косяков исчерпан.
Гончаров: Возможно, подсознательно что-то было. Что случился сбой.